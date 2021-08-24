إنفوجراف.. اختصاصات مكتب شكاوى المرأة

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الاخصاصات مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وجرائم العنف ضد المرأة والتميز والحرمان من الحقوق، وجرائم تقنية المعلومات وجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. إضافة إلى استحقاق المواريث وتنفيذ الأحكام وشكاوى العمل والخدمة المدنية وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الحكومة والأوراق الثبوتية والدعم النفسى ومشورة أسرية.

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