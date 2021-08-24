وزير الأوقاف يشيد بالموافقة على معادلة درجات الجامعة المصرية بكازاخستان

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، بنظيراتها فى الجامعات المصرية، اعتبارًا من العام الجامعى 2021- 2022م.





وأكد جمعة، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تعد اعترافا بدور وأهمية الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وتعزيزا لدورها العلمى الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير وصحيح علوم الدين إضافة إلى علوم اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها. وثمن وزير الأوقاف، قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باعتبار أن هذه الجامعة تمثل سفارة علمية ومعلمًا بارزا فى الإسهام العلمى الوسطى لمصر الكنانة فى وسط آسيا كلها. وقال الوزير، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات جاء فى ضوء النجاحات المتتابعة التى حققتها الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، تلك الجامعة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية والتى يرأسها حاليا الدكتور محمد الشحات الجندى مبعوث وزارة الأوقاف المصرية لها، وحصلت الجامعة على المركز الأول فى الدراسات الإسلامية من بين خمس وسبعين جامعة فى كازاخستان، إضافة إلى حصولها على الجودة والاعتماد لمرتين متتابعتين لمدة عشر سنوات.

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