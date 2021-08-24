جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان لوزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، والذى أوضح أن الوزارة حددت موضوع خطبة وصلاة الجمعة المقبلة وهو "الوفاء وحفظ الجميل"، والتى سينقلها التليفزيون والإذاعة المصرية من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل وزارة الأوقاف للدعوة خطيبا للجمعة المقبلة بمسجد الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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