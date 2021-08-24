/646825/غافل-سيدة-وسحب-مبلغ-مالي-من-الفيزا--القبض-على-لص-أمام-أحد-البنوك-في-سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على لص أمام أحد البنوك، وذلك خلال قيامه بمغافلة سيده وسحب مبلغ مالي من الفيزا كارت الخاصة بها مستغلاً عدم معرفتها لإستخدام آلة سحب النقود وقام بتبديل الفيزا خاصتها بأخري وصرف المبلغ لنفسه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على لص أمام البنوك التفاصيل وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع لشمال يفيد بتمكن القوة الأمنية المعينة لتامين بنك مصر فرع طما من ضبط لص الفيز أثناء تواجده بمحيط البنك. بالفحص أتضح من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل فرع البحث والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بنك مصر «فرع بندر طما »من ضبط عامل 17 عامًا، ويقيم دائرة أسيوط لقيامه بمغافلة ربة منزل تقيم بناحية دائرة مركز طما من سحب مبلغ مالي من الفيزا كارت الخاصة بها مستغلاً عدم معرفتها لإستخدام آلة سحب النقود وقام بتبديل الفيزا خاصتها بأخري وصرف مبلغ «550 » جنيهاً " خمسمائة وخمسة وخمسون جنيهاً " والاستيلاء عليه لنفسه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. فيزا كارت بتفتيش المتهم وقائيا عثر معه على «8»، فيزا كارت خاصين ببنوك متنوعة ومبلغ « 2755» جنيهاً الفان وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً «2» هاتف محمول ودراجة بخارية « بدون لوحات معدنية »، وبالكشف عنها تبين أنها غير مبلغ بسرقتها . تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على لنيابة التى تولت التحقيق.

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