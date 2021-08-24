إيريني ثابت لـ دوت الخليج: نجاح عودة المصريين من افغانستان يؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها فى كل مكان

/646824/إيريني-ثابت-لـ-تحيا-مصر-نجاح-عودة-المصريين-من-افغانستان-يؤكد-قدرة-الدولة-المصرية-على-حماية-أبنائها-فى-كل-مكان

ثمنت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية المصرية فى عودة الجالية المصرية من العاصمة الافغانية كابل، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية على الحكم فى البلاد، مؤكدة حرص القيادة المصرية فى حماية رعاياها فى الداخل والخارج.

دوت الخليج يرد تعليق النائبة إيريني ثابت بشأن عودة المصريين من افغانستان

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وقالت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة البعثة المصرية من افغانستان جااءت فى التوقيت المناسب، مشيدة بسرعة إتخاذ القرار بعودتهم للبلاد سالمين، وحرص الدولة على حماية مواطنيها داخل حدودها وخارجها.

وأضافت النائبة إيريني ثابت ، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح القيادة السياسية فى إعادة أبنائها من افغانستان، يعزز من الشكل العام لمصر كدولة كبيرة تستطيع حماية جاليتاها وبعاثتها الدبلوماسية فى الخارج.

تطورات الاحداث فى افغانستان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.