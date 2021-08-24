محمد السباعي لـ دوت الخليج عن عودة المصريين من أفغانستان: حماية المواطن فى الداخل والخارج أولوية على أجندة القيادة السياسية

/646822/محمد-السباعي-لـ-تحيا-مصر-عن-عودة-المصريين-من-أفغانستان-حماية-المواطن-فى-الداخل-والخارج-أولوية-على-أجندة-القيادة-السياسية

أشاد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود الدبلوماسية المصرية والصايدة السياسية فى إعادة الجالية المصرية، من العاصمة الافغانية كابل ،خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

دوت الخليج يرد تعليق النائب محمد السباعي بشأن عودة الجالية المصرية من افغانستان

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الجاليةالمصرية من العاصمة كابل، يعد انجاز كبير للدولة المصري وتأكيد على حرصها على رعاية وحماية ابنائها في كل مكان وتحت أي ظروف، موضحا أن أمن وأمان المواطن المصري في الداخل والخارج أولوية على أجندة القيادة السياسية.

وأضاف النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة تضمن أمن وأمان كل مواطن مصري، مطالبا بضرورة أن يفخر كل مصري ببلده وبمؤسساتها وقيادتها السياسية، مشيرا إلى أن مصر دولة عظيمة وكبيرة تضم أجهزة ومؤسسات تستطيع تأمين وحماية مواطنيها داخليا وخارجيا .

العاصمة الافغانية كابل

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.