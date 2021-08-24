عبد العاطى: مؤتمرات موسعة بالمحافظات حول أهمية الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد العاطى إن خطة الوزارة فى التحول لنظم الرى الحديث تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابيا على المزارعين بالمقام الأول، مشيرا إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة بدأت فى تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والمحافظين حول تأهيل المساقى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، كما طرحت الوزارة 15 عقدا بمحافظات "القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط" بإجمالى 557 مسقى بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 11.28 كيلومتر وجارى التنفيذ فى باقى الأطوال.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات "الرى والزراعة والمالية" والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث.
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