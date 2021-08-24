التعليم العالى: 95 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 95 ألف طالبا وطالبة للعام الجامعى 2021 - 2022.





وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الكمامة، إذ أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سوف يغلق فى تمام السابعة من مساء غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجارى، إيذانا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.