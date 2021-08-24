خالد بدوي لـ دوت الخليج: عودة الجالية المصرية من أفغانستان أثبتت نجاحات الدبلوماسية المصرية في إدارة الملفات الخارجية

/646820/خالد-بدوي-لـ-تحيا-مصر-عودة-الجالية-المصرية-من-أفغانستان-أثبتت-نجاحات-الدبلوماسية-المصرية-في-إدارة-الملفات-الخارجية

أشادَ النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحركات المِصرية لعودة المصريين بأفغانستان؛ والذين إستقبلتهم الدولة المصرية أمس على متن طائرة مصرية، حفاظا على سلامتهم ،خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الأفغانية كابل.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب خالد بدوي على عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، أن التوجيه الرئاسي بعودة المصريين في أفغانستان أمراً يدعوا للفخر والإعتزاز، موضحا”ويجعلنا نُدرك أهمية وقيمة العمل في صمت، فضلا عن أن النجاحات المُتتالية في الملفات الخارجية تعد الدليل الأقوى على نجاح الدبلوماسية المصرية على كافة الاصعدة والمجالات السياسية والأمنية.

عودة الجاليةالمصرية من افغانستان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.