/646819/تعرف-على-بديل-مبابي-في-باريس-سان-جيرمان-في-حال-رحيله

كشفت شبكة RMC الفرنسية أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رفض العرض الأخير لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأوضحت الشبكة أن انتقال مبابي لصفوف ريال مدريد يتوقف حاليا على اتصال النادي الملكي بباريس سان جيرمان وتقديمه عرضا رسميا للتفاوض لضم مبابي.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي الملايفرتونكي لم يتقدم بأي عرض رسمي، وأن التحرك الرسمي الوحيد لشراء مبابي كان من ناد إنجليزي.

وذكرت أن إدارة باريس سا جيرمان بدأت التواصل مع المحيطين بريتشارليسون مهاجم إيفرتون ، تحسباً لرحيل مبابي هذا الصيف

وكان باريس سان جيرمان قد قد عرضاً لتجديد عقد النجم الفرنسي مبابي والذى يتضمن التوقيع لمدة 5 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

يذكر أن عقد مبابي مع النادي في نهاية الموسم الجاري في يونيو العام المقبل.

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي إصابة مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي وفترة غيابه، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة بريست الأخيرة.

ونشر النادي الفرنسي في بيان رسمي: "خضع ماورو إيكاردي لفحوصات طبية أكدت أنه يعاني التواء من الدرجة الثانية في عظمة الترقوة اليمنى".

وأوضح "يتراوح الزمن المطلوب لعودته إلى تدريبات الفريق الجماعية بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

وكان باريس قد تغلب على بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي،

وشارك إيكاردي فى التشكيل الأساسي في مباراة فريقه أمام بريست ، إلي أن تم استبداله في الدقيقة 86 بسبب إصابة في الكتف ليأتي أرنو كاليمويندو بدلا منه.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، وذلك بعد 3 انتصارات متتالية على تروي وستراسبورج وبريست.

«بيليه» ينظم مزاداً خيرياً لمساعدة البرازيل

ينظم أسطورة البرازيل، بيليه، مزادًا خيريًا لبيع تذاكر رياضية وفنية مختلفة، تخص العديد من الشخصيات الرياضية والفنية المتميزة في لندن الشهر المقبل، على أن تستخدم الأموال في مساعدة البرازيل على التعافي من كورونا.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بذهبية كأس العالم 3 مرات، ويعتبره كثيرون أفضل ما أنجبت ملاعب الكرة على مدار تاريخها، وقد أنشأ في 2018 مؤسسة لمساعدة الأطفال الفقراء والمحرومين، وسيقام المزاد لصالح المؤسسة.

وحتى الآن تسبب الفيروس في وفاة 575 ألف شخص في البرازيل، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة.

وتتضمن هذه التذكارات، ملابس وأدوات رياضية تخص الكثير من نجوم اللعبة الشعبية على مر العصور مثل بيليه وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وفرانز بيكنباور وكيليان مبابي وآخرين.

كما تتضمن المجموعة، مقتنيات تخص رياضيين من خارج كرة القدم مثل ماريا شارابوفا، ومشاهير من عالم الفن مثل جوستين تيمبرليك.

ومن المقرر أن يقام المزاد الذي يشمل 229 قطعة في 22 سبتمبر المقبل.

فتحي مبروك: كرة القدم دائماً تعترف بالنهائيات..الأهلى تعرض لهبوط فى المستوى

أكد فتحى مبروك، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن مسابقة الدورى العام لم تحسم حتى الآن، رغم اقتراب الزمالك بنسبة كبيرة من اللقب.

وقال مبروك فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كرة القدم دائماً تعترف بالنهائيات بينما هناك أمور لا يتوقعها أحد، والزمالك اقترب لحسم البطولة لكنه لم يحصد البطولة حتي الأن، وأتمنى أن تحسم الأمور بهدوء لأن هذه كرة قدم ودائماً هناك فائز ووصيف.