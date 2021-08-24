/646817/تشكيل-الزمالك-المتوقع-أمام-الإنتاج-الحربي-في-الدوري

يستعد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، لمباراته امام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويحتفظ كارتيرون بأوراق هامة رابحة أبرزهم، يوسف أوباما، ومروان حمدي، وحازم إمام، وإسلام جابر، وأيمن حفني .

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن أمس عن قائمة تضم 20 لاعبا، لمواجهة الإنتاج الحربي، واعتمد فيها على كل العناصر الهجومية من أجل تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري بشكل رسمي حيث اختار في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، واستبعد محمود جنش من القائمة.

خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وإسلام جابر وطارق حامد .

يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي، أما خط الهجوم فيضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.