/646816/خالد-أبو-الوفا-بعد-تكريم-مركز-شباب-سوهاج-يدعم-مختلف-المنتخبات-المصرية-في-جميع-الالعاب

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب الساحة في محافظة سوهاج كأفضل مركز شباب على مستوى الجمهورية جاء ذلك في إطار فعاليات مهرجان دورى التميز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتسلم التكريم من وزير الشباب والرياضة ياسر صابر مدير مركز شباب الساحة ممثلا عن النائب خالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة مركز شباب الساحة، وبحضور الدكتور فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة سوهاج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم وزير الشباب والرياضة لمركز شباب الساحة بسوهاج

تكريم مركز شباب الساحة

وقال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المرة الاولى التي يحصل فيها مركز شباب في محافظة سوهاج على جائزة أفضل مركز على مستوى الجمهورية من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا ان هذا الإنجاز يعود الي الطفرة التي شهدها المركز عقب من تطوير للملاعب ،منها ملاعب الكرة الطائرة وهي الوحيدة على مستوى سوهاج، وملاعب كرة السلة، وملاعب كرة اليد ، بالاضافة الي المشاركة في أكبر الاكاديميات ، وايضا المشاركة في جميع الالعاب والاتحادات الرياضية، وابرز هذة الالعاب كره القدم و الكره الطايرة و كره اليد والتايكوندو والكارتية والمصارعة وتنس الطاولة.

مركز شباب سوهاج

وأشار النائب خالد أبو الوفا، إلى أن مركز شباب الساحة دفع بعدد من لاعيبيه للدوري الممتاز في كره القدم ابرزهم اللاعب أحمد عاطف، لاعب نادي وادي دجلة، واللاعب يوسف عطاي الاتحاد السكندري، فضلا عن دعم المركز شتي المنتخبات المصرية في جميع الالعاب بمجموعة من اللاعبين الموهوبين، لافتا إلى المركز يستقبل يوميا الالاف من المستفيدين من الخدمات والانشطة الرياضية داخل المركز .

يذكر ان مركز شباب مدينة سوهاج تأسس سنة ١٩٣٤ لذلك يعتبر أقدم مؤسسة رياضية في محافظة سوهاج كما انه تم انشائه على مساحة 10 الاف متر في وسط مدينة سوهاج .