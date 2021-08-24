/646815/جهاد-جريشة-هدفي-في-المرحله-القادمة-هو-ان-اتولي-منصب رئاسة-لجنة-التحكيم

كشف جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن التحكيم عنصر اساسي فى كرة القدم المصرية وهو عمود لا يمكن الاستغناء عنه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال جريشة فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "يتم النظر فى الخارج إلى التحكيم بطريقة إحترافية، والتحكيم المصري متواجد فى المحافل الدولية بشكل مميز، وهو بعيد عن أى شبهات خط أحمر".

وتابع: "هاني أبوريدة لم يبخل ابداً علي التحكيم المصري فهو ساند كثيراً وصرف الملايين على معسكرات الحكام خلال السنوات الماضية".

واضاف: " هدفي في المرحله القادمة هو ان اتولي منصب رئاسة لجنة التحكيم خلال الفترة المقبلة"

أول تعليق من جهاد جريشة بعد الإعتزال

كتب جريشة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لكل من سانده وحاربه بالإضافة لتوجيه الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على تواجده ضمن طاقم التحكيم المصري الذي أدار مباراة نهائي البطولة العربية امس السبت بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي بقيادة حكم الساحة محمود البنا.

أبرز أرقام جريشة في التحكيم

واكتفى جريشة مع نهاية عام 2021 بما قدمه في التحكيم على مدار سنوات شهدت مشاركته في كأس العالم روسيا 2018، وادارته بدور المجموعات مباراة انجلترا ضد بنما، والتي انتهت بفوز المنتخب الانجليزي بنتيجة (6/1).

واحتسب جريشة ركلتي جزاء لمصلحة المنتخب الإنجليزي سجل منهما المهاجم هاري كين هدفين.

وكان جريشة شاهداً على حدثين تاريخيين شهدتما مباراة إنجلترا وبنما، أولهما تسجيل المنتخب البنمي أول هدف له في تاريخه بالمونديال، وثانيهما أن فوز انجلترا بنتيجة (6/1) يعد هو الفوز الأكبر في تاريخ منتخب البلاد على مدار مشاركاته بكأس العالم.

وأضاف جريشة فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى، عبر شاشة "الشمس" أن أفضل مباراة أدارها كانت مباراة الوداد والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وايقافى وقتها كان ايقاف سياسى بتدخل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وتدخل هانى أبو ريدة لرفع الإيقاف عنى.

وعلق الحكم الدولى على الدخل المادى الذى يحصل عليه الحكم فى الدورى المصرى، قائلاً: "الدخل جيد لكنه الأقل فى المنطقة". تابع، إن لجنة الحكام اسندت له إدارة مباراة ستقام اليوم الثلاثاء فى بطولة الدورى إلا إنه اعتذر عنها وفضل أن تكون أخر مباراة يعتزل بعدها فى البطولة العربية.