ضمن معسكر قادة المستقبل.. الخشت والهلالى يحاوران طلاب جامعة القاهرة اليوم

جدة - نرمين السيد - تستضيف جامعة القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فى محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذى بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر فى إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلا علميا.





ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحاضرين على تساؤلات الطلاب فى الموضوعات المختلفة التى تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجا متميزا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

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