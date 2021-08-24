صور- «الجلالة السياحية» فرصة حقيقية للعمل والاستثمار

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورًا توضح جمال مدينة الجلالة السياحية والتى تعد من المدن المتكاملة التى توفر العديد من فرص العمل والاستثمار، وهى مدينة عالمية على أرض مصرية.





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