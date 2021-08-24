/646814/تعرف-على-موعد-انطلاق-حفل-افتتاح-دورة-الألعاب-البارالمبية-تفاصيل

تستعد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، لمغادرة القرية الأولمبية والتوجه إلى استاد اليابان الوطنى الذي استضاف حفل افتتاح أولمبياد طوكيو منذ أسابيع، للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الذى ينطلق ظهر اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم، بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وكان الرباع التاريخى متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى هو من حمل العلم المصرى فى دورة ريو دى جانيرو 2016 ، بينما حملت الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية العلم المصرى فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية.

وصول البعثة

وصلت البعثة المصرية الأحد الماضي ، إلى مطار العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد رحلة استمرت لأكثر من ١٠ ساعات.

وقام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، بتوديع البعثة المصرية البارالمبية المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري وتستمر حتي ٦ سبتمبر المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر بشكل كبير في الدعم الكامل للرياضيين في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة الي حرصه علي تكريم المتميزين رياضياً وتحفيزهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الرياضيين.

أضاف "صبحي" أن البعثة المصرية البارالمبية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدة والتي لديها القدرة علي تحقيق العديد من الميداليات، ورفع علم مصر عالياً خفاقاً في أهم محفل رياضى يشهده العالم حالياً وهو دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، مشيراً الي ان الخطة الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة لرعاية اللاعبين الرياضيين الاولمبيين والبارالمبيين تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في اولمبياد طوكيو.

أعرب أشرف صبحي عن ثقته في أن تحصد البعثة المصرية البارالمبية أكبر عدد من الميداليات في تاريخها كما فعل أقرانهم الرياضيين في أوليمبياد طوكيو، لتستمر الرياضة المصرية في تسطير إنجازات جديدة تضاف لسجلات الرياضة العربية والأفريقية علي المستوي الدولي.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون ٨ ألعاب مختلفة وهى" رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات"