/646811/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-الإنتاج-الحربي--والقنوات-الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المنتظر إذاعة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي عبر قنوات أون تايم سبورتس.

يعتلي فريق الزمالك قمة الدوري برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منافسه الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق فوز واحد فقط من آخر مباراتين له بمسابقة الدوري أمام الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء ثم البنك الأهلي الجمعة المقبل، وذلك لحسم لقب الدوري رسميا.

واستفاد نادي الزمالك من كثرة تعثرات النادي الأهلي ليتصدر الدوري، وأبرزها التعادل مع الإسماعيلي ثم طلائع الجيش في الدوري.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن أمس عن قائمة تضم 20 لاعبا، لمواجهة الإنتاج الحربي، واعتمد فيها على كل العناصر الهجومية من أجل تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري بشكل رسمي حيث اختار في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، واستبعد محمود جنش من القائمة،

خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وإسلام جابر وطارق حامد .

يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي، أما خط الهجوم فيضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.