/646809/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها 3 مواجهات في إياب المرحلة النهائية لتحديد المتأهل لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا والأهلي ضد الجونة والزمالك مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فرينكفاروسي المجريأمام فريق يونج بويز في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports 1 FR

تقام مباراة لودوجوريتس البلغاري أمام فريق مالمو 9 مساءً عبر قنوات BT Sport 2 HD

إيندهوفن بنفيكا 9 مساءً عبر قنوات BT Sport 1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإتحاد السكندري أمام البنك الأهلي في تمام الساعة 5.30 مساءً

وادي دجلةأمام فريق سيراميكا كيلوباترا في تمام الساعة 5.30 مساءً

الجونة الأهلي في تمام الساعة9 مساءً عبر قنوات On Time Sport.

شهد جدول ترتيب الدوري الممتاز، عدة تغيرات، وذلك بعد تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره فريق طلائع الجيش، بالإضافة إلى فوز إنبي بثلاثية على المصري.

حقق فريق إنبي الفوز على المصري البورسعيدي، بلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح جون أيبوكا من تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق إنبي في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال جون إيبوكا استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت ثم سددها على يساره لداخل الشباك.

وعاد ليؤكد علي الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعون، من خلال هجمة مرتدة سريعة انطلق مصطفى شكشك على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لإيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة على يسار الحارس داخل الشباك.

تشكيل إنبي أمام المصري

عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

الزمالك أمام فريق الإنتاج الحربي 9 مساءً عبر قنوات On Time Sport

أسوان أمام فريق سموحة في تمام الساعة 9 مساءً