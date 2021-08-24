أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - لندن

يجتمع قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، افتراضيًا، لمناقشة الأزمة الجارية فى أفغانستان.

القاهرة

تعقد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا مع الشباب الدارسين فى الخارج عبر تطبيق "زووم"، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين فى الخارج التى أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى MEDCE".

أديس أبابا

تستعرض اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الاتحاد الإفريقى بشأن ممارسات الحكومة الإثيوبية فى منطقة تيجراى شمال البلاد.

القاهرة

تسيِّر شركة "مصر للطيران" 74 رحلة جوية داخلية وخارجية لنقل 8 آلاف و581 راكبا.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة للرأى بعنوان "الوفاء ورد الجميل"، وذلك فى إطار ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

القاهرة

تقوم وزارة الأوقاف بتوزيع 23 طنًّا من لحوم الأضاحى على ست محافظات "القاهرة - شمال سيناء - الجيزة - كفر الشيخ - القليوبية – المنوفية"، للأسبوع الخامس منذ بدء مرحلة التوزيع.

هانوى

تقوم نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس بزيارة إلى فيتنام، وتستمر الزيارة حتى بعد غدٍ الخميس، وذلك تلبية لدعوة نائبة الرئيس الفيتنامى.

موسكو

يزور وفد تقنى روسى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لمناقشة تنفيذ مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعى من مدينة كراتشى الساحلية فى أقصى الجنوب إلى مدينة كسور بإقليم البنجاب الباكستانى وسط البلاد.

القاهرة

تقام مباريات كرة القدم بين الزمالك مع الإنتاج الحربى، والجونة مع الأهلى، وأسوان مع سموحة، ووادى دجلة مع سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدورى الممتاز.

طوكيو

تنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية، والتى ستقام فى العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، وتعد الألعاب البارالمبية ثانى أكبر حدث دولى متعدد الرياضات بعد الألعاب الأولمبية، ويشارك بها الرياضيون من ذوى الاحتياجات الخاصة.

القاهرة

يفتتح منتخبا مصر والسودان بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التى يقيمها الاتحاد العربى لكرة القدم فى نسختها الثالثة فى القاهرة وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة فى الساعة الخامسة عصرا، فيما يتنافس فى المباراة الثانية منتخبا تونس ولبنان فى الساعة التاسعة مساءً على نفس الملعب.

القاهرة

يناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساءً، أهمية المجالس المحلية الشعبية فى ضوء الصلاحيات الموسعة التى منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها فى إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات.

القاهرة

تُنظم دار الأوبرا، فى الثامنة مساءً، على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الإيطالى ديفيد دلسنتى، ويصاحبهما مشاهد استعراضية للباليه.

الإسكندرية

يُعرض العرض المسرحى "الوردة والتاج"، للمخرج إبراهيم أشرف، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للدورة الحادية عشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولى.

القاهرة

يُعرض، على مسرح ليسيه الحرية ومكتبة الإسكندرية، عرضان مسرحيان هما "عجاف + 200" من ليبيا، و"clowns" من إسبانيا، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى المقامة دورته الحادية عشرة حاليا بمدينة الإسكندرية وتستمر حتى 26 أغسطس الجارى.

القاهرة

يعقد منتدى الاستقلال الثقافى، فى السادسة مساءً، ندوة لمناقشة كتاب "طباطيب العبر" للكاتب أسامة الرحيمى، يشارك فيها الشاعر محمد حربى والروائى سعد القرش والدكتور عاطف معتمد، ويديرها الشاعر أحمد سراج.