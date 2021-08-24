نشرة صباحك ومطرحك المرورية..كثافات بشارع السودان ونصائح بتجنب 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الأحجام عند مخرج الطريق الصحراوى بالقرب من كارفور والمتجه للقاهرة، كذلك الأمر عند محافظة القليوبية فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى عند ميت نما والمتجه لميدان المؤسسة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مترو الجامعة بشارع السوان القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى المطرية القادم من الحلمية ومتجه للكابلات، وأيضا عند مطلع كوبرى السيدة عائشة فى الاتجاه القادم من مجرى العيون والمتجه لوسط المدينة.

وأشار إلى أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أيضا بمنطقة الشارع الجديد عند طريق العصار المتجه لكوبرى مسطرد، كذلك الأمر عند كلية الزراعة فى الطريق القادم من ميدان المؤسسة والمتجه لكورنيش ماسبيرو.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.