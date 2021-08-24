فيديو - كريمة : إعادة المصريين من أفغانستان فعل موافق لـ القرآن والسنة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على إعادة 43 مواطنا مصريا من أفغانستان، بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقال، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه يرى إعادة المواطنين المصريين من أفغانستان، موافقا لـ القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة، وإبرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقسمه. وأضاف، أنه عودة المصريين من أفغانستان فى ظل الأوضاع الراهنة هنا، يتوافق مع قول الله تعالى فى سورة يوسف عندما قال النبى لإخوته، ولكنه يريد الإنسانية جمعاء، بقوله: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين". وتابع: "العمل المؤسسى الجماعى للإعادة هؤلاء صيانة لدمائهم، وأعراضهم، وأموالهم يدخل تحت حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "خير الناس أنفعهم للناس"، وقول السيد المسيح وصفا لهذا الوطن وأبنائه: "مبارك شعبى مصر".

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