فيديو- الطاهرى: مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد أن الإنسان سيد فى وطنه

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن مشهد عودة المصريين العائدين من أفغانستان مشهد مهيب يعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرات، ويؤكد أن مصر دولة أفعال لا أقوال، مشددا على أن هذا ضمن سمات الجمهورية الجديدة.





وأضاف، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مشهد عودة المصريين من أفغانستان يترجم مدى اهتمام الدولة المصرية بأمن وكرامة مواطنيها فى الخارج، لافتا إلى أن عودة المصريين من أفغانستان جاء فى توقيت بالغ الصعوبة. وأوضح الطاهرى أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الإنسان، مشددا عل أن المواطن المصرى الآن هو سيد فى هذا الوطن ومن أجل المواطن المصرى تتحرك كل أجهزة الدولة، موجها التحية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وضع لـ الإنسان المصرى والحفاظ على أمنه وكرامته أولوية كبرى.

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