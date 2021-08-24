فيديو - رئيس البعثة الأزهرية القادمة من أفغانستان : الرصاص لا يهدأ فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن الوضع كان مخيفا فى مطار كابول، لافتا إلى أنه كان هناك إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار اللصوص وقطاع الطرق فى كل مكان.

وأضاف رئيس البعثة الأزهرية القادمة من أفغانستان: "تلقينا تعليمات من السفارة المصرية بالعودة إلى مبنى السفارة، ثم جئنا إلى هنا بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهاز المخابرات العامة، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت حاضرة فى مشهد إعادة المصريين من أفغانستان.