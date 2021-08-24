فيديو - بسيونى : مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد أن حياة المواطن غالية

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى محمود بسيونى، نائب رئيس موقع "دوت الخليج"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية لم تتخل أبدا يوما ما عن حماية حياة أى من أبنائها فى الداخل أو الخارج، مشددا على أن حياة المصريين غالية على القيادة السياسية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ قناة "إكسترا نيوز"، تعليقا على مشهد وصول المصريين العائدين من أفغانستان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال نائب رئيس تحرير "دوت الخليج"، إن هذا المشهد يرسخ لـ الجمهورية الجديدة، والتى تجعل حياة مواطنيها أهم ممتلكاتها، موضحا ذلك فى الداخل بتنفيذ مشروع "حياة كريمة" لتوفير حياة راقية تليق بالمواطن المصرى فى الداخل، ومن هذا المنطلق جاء مشهد عودة المصريين فى الخارج بتنسيق وتناغم بين أجهزة الدولة متمثلة فى القوات المسلحة والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية. وأشار إلى أن هذا المشهد، أيضا، يؤكد على أن مصر دولة كبيرة ولديها قدرات تحمى أبناءها فى كل مكان، لافتا إلى أن الدولة دائما تهتم بكرامة المواطن والكرامة تمت ترجمتها فى هذا المشهد الذى أثلج قلوب جميع المصريين.

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