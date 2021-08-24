السيسى : كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة .. خايف تفكر فى المعتقد؟

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه من المهم تحصين الشباب والفتيات ليفهموا ما يدور حولهم، منوهًا إلى أن هناك قضايا كثيرة يجب تقديمها دراميا مثل فهم تحدى إسقاط الدول، لا سيما وأن هدفه ليس إسقاط أنظمة ولكن إسقاط الدول وتدميرها.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "ًصدى البلد"، مساء أمس الإثنين، أن أفغانستان منذ 50 عاما كانت شكل تانى وكانت دولة مختلفة عن الآن ولكن عندما يسقط النظام يبدأ العبث بمقدرات الدول.

وعن قضية تطوير الخطاب الدينى وتقديم أعمال تنمى الوعى الدينى لدى الناس، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الكاتب عبدالرحيم كمال إلى تجهيز الأعمال التاريخية والفنية، معلقًا: "أنا معاك"، ومؤكدًا أن هناك أولويات للدولة تجاه قضايا والإعلام الثقافة والفنون لها أولوية متقدمة.

وأشار الرئيس إلى أن ما لفت نظره حديث عبدالرحيم كمال عن تجديد الخطاب الروحى بدلا من الدينى وأن يكون شيء عن التاريخ بفكرة معينة، معلقًا: "أنا داعم لك فى عمل على مستوى الدولة".

وتابع: "لو التكلفة المالية والربح عائق أمام العمل، أنا بقول لك وكل الناس سمعانى أنا معاك".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن مصر لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جدا لأن قضيتنا قضية وعى مثل الوعى الدينى، مضيفًا: "إحنا ناس بنحب ربنا"، مؤكدا أن القضية الأهم هى الوعى ومنها الوعى بالدين.

وتابع: "كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة ورثها يعنى، حد يعرف إن المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللى مشينا عليه، طب كنا صغيرين مش عارفين، طب كبرنا، طب فكرت ولا خايف تفكر فى المعتقد اللى ماشى عليه صح ولا غلط؟ عندك استعداد تمشى فى مسيرة بحث عن المسار ده حتى تصل إلى الحقيقة، كلام كبير يتقال".

وأشار الرئيس إلى أنه عند الحديث عن قضية تطوير التعليم قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية فى مسار التعليم لأولادنا.

وأضاف، موجها حديثه للمواطنين: انتوا بتدخلوا أولادكم كلية فقط أم لكى يعملون بعد التخرج، فأنتم كنتم تدخلون أولادكم كلية ولكن بعد ذلك لن يكون هناك شغل.

وتابع الرئيس السيسى: "الهدف الآن من تطوير التعليم أننا نعمل تطوير حقيقى لبناء شخصية حقيقية الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها".