/646808/النائب-محمد-سلطان-عن-عودة-البعثة-المصرية-من-أفغانستان-قدرات-الدولة-المصرية-لحماية-أبنائها-أفعال-لا-أقوال

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها مهما كانت التحديات بل تسخر قدراتها المتعاظمة لحمايتهم فوق أي أرض وتحت أي سماء.

قدرات الدولة المصرية لحماية أبنائها أفعال لا أقوال جاء ذلك في تصريحات له تعليقا على عودة البعثة المصرية من أفغانستان، مؤكدا علي أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في الأولويات دائما وتعمل على حمايته مهما كان موضعه بالداخل أو الخارج، وهى فلسفة مختلفة للرئيس السيسي عن الماضي بالواقع المصري. ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الجهود تؤكد على أن قدرات الدولة المصرية لحماية أبنائها أفعال لا أقوال مهما كانت التحديات سواء في الداخل أو الخارج المصري.

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