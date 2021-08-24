/646807/عمرو-هندي-عن-عودة-البعثة-المصرية-من-أفغانستان-مصر-لا-تترك-أبنائها-مهما-كانت-التحديات

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وكيل لجنة السياحة، أن جهود الدولة المصرية في إعادة البعثة المصرية من دولة أفغانستان تأكيد دائم على أن مصر لا تترك أبنائها مهما كانت التحديات.

عمرو هندي: مصر لا تترك أبنائها مهما كانت التحديات جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن مصر التي أعادت المصريين من وهان الصينية في أزمة كورونا، وأيضا أبناءها من اليمن في أزمة الصيادين، ومن ليبيا ومن دول الصراعات وغيرها تضرب مثال رائع مجددا بعودة المصريين المتواجدين في أفغانستان إلي أرض الوطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج على أن مثل هذه الجهود والمشاهد تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج مهما كانت التحديات والمخاطر وأن المواطن المصري قيمته محفوظة في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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