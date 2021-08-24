رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: نشكر الرئيس لتسخير كل الإمكانيات لإنقاذنا

توجه الشيخ شوقي أبو زيد رئيس البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى سخر كل الإمكانيات لإنقاذ البعثة الأزهرية والجالية المصرية في دولة أفغانستان في ظل تلك الظروف الصعبة والطارئة والمتسارعة. كما أشادت البعثة الأزهرية بدور جهاز المخابرات العامة والمجهودات العظيمة التي قام بها خلال التدهور الأمني في أفغانستان وقدرته الفائقة على حفظ أمن البعثة الأزهرية، حتى تم إجلائها بطريقة حرفية وبدقة عالية فجهاز المخابرات العامة المصرية من أعظم أجهزة المخابرات العالمية، مضيفا أن القوات المسلحة تلبى نداء الوطن ونداء أبنائها في أي وقت والجيش المصري هو سبب استقرار هذه الأمة وسلامها ورخائها.

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