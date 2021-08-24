تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى .. الجالية المصرية تعود من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة الجالية المصرية من أفغانستان قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء اليوم الإثنين فى القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولى السفارة المصرية.





وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبى والإدارى لاستقبال الجالية المصرية. وحمل العائدون الأعلام المصرية، معربين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والخارجية المصرية والقوات المسلحة على جهودهم من أجل إعادتهم إلى أرض الوطن. يأتى ذلك بعد توتر الأوضاع فى أفغانستان، وطلب عدد من المصريين فى أفغانستان العودة إلى أرض الوطن، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصريين بجالياتها فى الخارج وتوفير الحماية لهم فى أى مكان، وأن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بهم.

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