/646806/رئيس-إسكان-البرلمان-عودة-البعثة-المصرية-من-أفغانستان-دليل-علي-قوة-الدولة-المصرية-بقيادة-الرئيس-السيسي

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الأسكان بمجلس النواب، ان عودة البعثة المصرية من أفغانستان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد علي الأهتمام المباشر من رئيس الجمهورية بأبناء الوطن في الداخل والخارج، ومؤشر واضح علي قوة الدولة ومؤسساتها.

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واضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان صحفي، عودة البعثة المصرية من أفغانستان في ظل هذه الظروف الصعبة والمشاهد التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان علي مقاليد الحكم، يؤكد علي تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

رسالة شكر للرئيس السيسي

ووجه النائب عماد سعد، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا " نشعر معك بالأمان وبقيمة المواطن المصري سواء في بلده او خارجها، سنظل معك لثقتنا في قيادتكم الحكيمة".

وتابع رئيس لجنة الأسكان بالبرلمان، مؤسسات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وتوجيهات الرئيس واضحة وهي كرامة المواطن المصري خط أحمر.