/646804/جهاد-جريشة-يكشف-عن-مفاجأت-مدوية-في-فترة-التحكيم

أكد جهاد جريشة الحكم الدولى، إنه سعيد بما قدمه فى مجال التحكيم بالفترة الماضية، حامدًا الله على مشاركته فى كافة البطولات التى يمكن لأى حكم أن يشارك بها.

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رسالة جهاد جريشة

أضاف جريشة فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى، عبر شاشة "الشمس" إنه كان من الممكن أن يستمر فى مجال التحكم المحلى بالموسم المقبل، لكن استمراره لن يضيف له شيئ.

تابع جريشة إنه سبق ورفض قيادة مباراتين قمة بين الأهلى والزمالك فى موسم 2017 وموسم 2020 لكون تلك المباراة لن تضيف له أى شيء فى تاريخه.

أردف الحكم الدولي إنه استقر على اعتزال التحكيم بعد المشاركة فى البطولة العربية، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على أن يصبح محاضر دولى، بعدما سيحصل الدورات اللازمة.

أول تعليق من جهاد جريشة بعد الإعتزال

كتب جريشة، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لكل من سانده وحاربه بالإضافة لتوجيه الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم على تواجده ضمن طاقم التحكيم المصري الذي أدار مباراة نهائي البطولة العربية امس السبت بين الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي بقيادة حكم الساحة محمود البنا.

أبرز أرقام جريشة في التحكيم

واكتفى جريشة مع نهاية عام 2021 بما قدمه في التحكيم على مدار سنوات شهدت مشاركته في كأس العالم روسيا 2018، وادارته بدور المجموعات مباراة انجلترا ضد بنما، والتي انتهت بفوز المنتخب الانجليزي بنتيجة (6/1).

واحتسب جريشة ركلتي جزاء لمصلحة المنتخب الإنجليزي سجل منهما المهاجم هاري كين هدفين.

وكان جريشة شاهداً على حدثين تاريخيين شهدتما مباراة إنجلترا وبنما، أولهما تسجيل المنتخب البنمي أول هدف له في تاريخه بالمونديال، وثانيهما أن فوز انجلترا بنتيجة (6/1) يعد هو الفوز الأكبر في تاريخ منتخب البلاد على مدار مشاركاته بكأس العالم.