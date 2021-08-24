/646803/جهاد-جريشة-يكشف-عن-أسوأ-مباراة-له-فى-الدورى

كشف جهاد جريشة الحكم الدولى، عن أسوأ مباراة له فى الدورى المحلى وغير راضٍ عنها، قائلاً إنها مباراة الزمالك ومصر المقاصة التى كان بها ضربة جزاء لصالح الزمالك ولم يحتسبها.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الحكم الدولي جهاد جريشة:

أوضح جهاد جريشة أن هانى سعيد مر من أمامه وقتها مما حرمه من مشاهدة الكرة، كما إن جميع المساعدين لم يشاهدون الواقعة.

وأضاف جريشة فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامى مجدى عبد الغنى، عبر شاشة "الشمس" أن أفضل مباراة أدارها كانت مباراة الوداد والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وايقافى وقتها كان ايقاف سياسى بتدخل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وتدخل هانى أبو ريدة لرفع الإيقاف عنى.

وعلق الحكم الدولى على الدخل المادى الذى يحصل عليه الحكم فى الدورى المصرى، قائلاً: "الدخل جيد لكنه الأقل فى المنطقة". تابع، إن لجنة الحكام اسندت له إدارة مباراة ستقام اليوم الثلاثاء فى بطولة الدورى إلا إنه اعتذر عنها وفضل أن تكون أخر مباراة يعتزل بعدها فى البطولة العربية.

قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

تنس الطاولة

توج ‏رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي حيث تربعون علي عرش البطولة العربية للمرة الـ 21 في التاريخ والثالثة علي التوالي بعد الفوز علي فريق قطر القطري في المباراة النهائية بنتيجة 3/1.

موسيماني

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.