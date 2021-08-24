بث مباشر.. عودة المصريين المتواجدين فى أفغانستان بتكليف من الرئيس

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة المصريين المتواجدين فى أفغانستان إلى أرض الوطن.



جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعودة المصريين المتواجدين فى أفغانستان إلى أرض الوطن. جاء ذلك فى خبر عاجل نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

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