الأوقاف: فتح باب مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب مسابقة القراءة الحرة المتقدمة للأئمة والواعظات للعام الحالى 1443هـ / 2021، ابتداء من اليوم الاثنين ولمدة عشرة أيام، مع حصول الفائزين على مكافآت مالية.





وأفادت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، بأنه تم فتح باب المسابقة "فى إطار الحرص على الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى للسادة الأئمة، وإيمانًا بالدور الكبير الذى يقوم به الأئمة والواعظات فى التثقيف والتنوير، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا، مع التميز العلمى فى جميع المجالات ولاسيما مجال اللغة العربية وآدابها، وضرورة الاطلاع الدائم ومتابعة القراءة والتحصيل العلمى لثقل المواهب وتنميتها".

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن المسابقة تنقسم إلى: الفرع الأول الذى يشمل حفظ وتفسير سورة الأعراف وأبواب (الصلاة - الصيام - الزكاة - الحج) من كتاب المجموع للإمام النووى وكتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة للشيخ عبد المتعال الصعيدى، والفرع الثانى: حفظ وتفسير سورة التوبة ـ كتاب مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى وكتاب الخصائص للإمام أبى الفتح عثمان بن جنى، أما الفرع الثالث فى المسابقة فيتضمن: حفظ وتفسير سورة النحل وكتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة وكتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام أبى محمد عبد الله بن هشام الأنصارى المصرى.

وأضافت وزارة الأوقاف أن المسابقة اختيارية لجميع الأئمة والواعظات والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديرى الإدارات بالمديريات والديوان، وعلى من يرغب الاشتراك فى المسابقة التقدم بطلب لمديريته مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى، محددًا به الفرع الذى يرغب فى الاشتراك فيه، مع المسئولية الكاملة للمديرية فى تنفيذ هذا الشرط.

وفيما يتعلق بنظام الامتحان، أشارت وزارة الأوقاف إلى أن المتسابق يختار فرعًا واحدًا من الفروع الثلاثة، ويكون الامتحان تحريريًّا بالمديريات، ويحق لمن حصل على درجة 60% فأكثر دخول الامتحان الشفوى بالمديرية، ومن يحصل فيه على 60% فأكثر يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن جوائز المسابقة على النحو التالى: الأول يحصل على جائزة بقيمة (25.000 جنيه) بشرط الحصول على 75%، والثانى جائزة بقيمة (20.000 جنيه) بشرط الحصول على 70%، والثالث جائزة بقيمة (15.000 جنيه) بشرط الحصول على 65%، والرابع جائزة بقيمة (10.000 جنيه) بشرط الحصول على 60%، والخامس جائزة بقيمة (5.000 جنيه) بشرط الحصول على 60%.

كما تقدم الوزارة 15 جائزة تشجيعية قيمة كل منها (2.000 جنيه) بشرط الحصول على 55%، وثلاثون جائزة تشجيعية قيمة كل منها (1.500 جنيه)، مع ضم من يحصل على جائزة من الجوائز الخمس الأول فى المسابقة من الأئمة الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد بغض النظر عن تاريخ تعيينهم للتصفيات النهائية للإيفاد الدائم بديوان عام الوزارة، وضم الواعظات الخمس الأول فى المسابقة إلى الواعظات المتميزات.