ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بالزقازيق ومنيا القمح

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنائس إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، على مدار الأسبوعين الماضيين، بصوم السيدة العذراء بصلوات القداسات والعشيات والعظات، بجانب مشاركة كنائس الإيبارشية فى الاحتفالات والنهضات الروحية التى أقيمت ببيت مؤتمرات أرض الفرح "Joy Land"، بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.





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