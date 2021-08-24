صور.. رفع 970 طن مخلفات من قرى ومراكز الجيزة

جدة - نرمين السيد - واصلت مراكز ومدن محافظة الجيزة، حملاتها لرفع المخلفات وإزالة التعديات والإشغالات فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوى المواطنين.





وفى ذلك الإطار قام مركز الصف بأعمال نظافة وتطهير الطرق بمنطقة السويقة وبطريق 21 أمام قرية الفهميين وتل حماد والأقواز ومدخل الجزيرة الشقراء وكوبرى السيدة عائشة وكوبرى العامية بالفهميين وتم رفع حوالى 30 طن قمامة، 10 أطنان مخلفات صلبة تحت إشراف العميد على عبد الله رئيس مركز الصف. كما قام مركز أطفيح، برفع تجمعات القمامة بقرى الوحدة المحلية بقرية كفر قنديل ورفع 70 طنًا، واستكمال مجهودات رفع المخلفات بالوحدات المحلية والقرى بمتابعة من محمود عبد الحليم رئيس مركز أطفيح. وفى مركز العياط تم رفع حوالى 200 طن مخلفات من قريتى كفر شحاتة والمتانيا والجملة وطريق مصر أسيوط الزراعى وقرى الناصرية والمقاطفيه وكفر قاسم والمساندة بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط. وقام مركز البدرشين برفع 250 طن مخلفات من قرى الشوبك الغربى والمرازيق وأبورجوان ودهشور وميت رهينة وسقارة وأعمال تجريد الأتربة بالطريق السريع نطاق قرى الشوبك والمرازيق وأبورجوان ومزغونة بإشراف محمود زين شنب رئيس المركز . وفى مركز ومدينة منشأة القناطر، تم استكمال أعمال التجميل والتطوير بمدخل قرية كفر حجازى ورفع القمامة من نقطة المناولة بأبوغالب ومن الرياح الناصرى بقرية برقاش بمتابعه محمد عبدالراضى رئيس المركز. كما قام مركز أوسيم برفع 410 أطنان مخلفات من قرى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وبشتيل، بمتابعه فرج عبدالعاطى رئيس المركز

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