/646802/عم-مجدي-صاحب-أغرب-ساندوتش-في-مصر-كريب-بالرنجة-والفسيخ-أول-محل-يبيع-حواوشي-رنجة-بإمكانيات-بسيطة-فيديو

أشتهر في الدرب الأحمر بأشهر بائع "سندوتشات رنجة"، ليتحول لمكان مفضل لجميع أهالي المنطقة والقرى المشاورة، قبل أن يلفت نظر الجميع بسبب " الأكلات" الغريبة التي يقوم بصنعها، ويكشف " عم مجدي" سر قدوم المشاهير له خلال حوار خاص مع دوت الخليج.

س.. ممكن تقولي المشروع بدأ معاك ازاي؟

عم مجدي: هي الفكرة اصلا اني بحب اكلة الرنجة دي و هي اصلا مش شغلتي فا قولت اعمل مشروع جديد اعمل مشروع عربية رنجة فا عملت رنجة بالطلبات و ببيع رنجة مخلية الي هي بالطلبات طلب مثلا ب 15 او ب 20 و فيه بالكيلوا و انا من حبي فيها بدات ابدع فيها و اطلع شغل جديد فا عملت موضوع جديد رنجة مشوية عالفحم محدش عملها نهائي و الناس عجبها الموضوع ف بقيت اطور من نفسي بقيت اعمل حاجات جديدة في حاجة تانية عملتها كريب رنجة بالبطاطس و كاتشب و مايونيز و عجبتهم الفكرة اوي و لقيت اقبال من الناس عليها و الاطفال والشباب و كدا و عملت حاجات جديدة كل شوية و بزيد في الحاجات الي بعملها و لما لقيت الكريب مشي معايا عملت حاجة جديدة عملت حواوشي رنجة بالجبنة الموتزاريلا و الحمدالله شغالة معايا عليها اقبال كويس اوي.

س: هل المشروع في البداية كلفك كتير.. هل هو من المشاريع الي بتدفع فيها مبالغ كتير؟

عم مجدي:لا حاجات بسيطة اوي و مش مكلفة جامد.

س: و بالنسبة للصعوبات الي واجهتك في الاول.. هل كان فيه صعوبات ولا الدنيا عدت بدون اي مشاكل ؟

عم مجدي: هي الاول كانت حاجة غريبة و محدش عارف الناس كلها عارفة انها بتروح عند بتاع الرنجة يخليلنا الرنجة دي او يعملنا طلب دي لكن الحاجة الغريبة الي الناس كانوا مستغربينها الي هي مثلا انك تفتح عربية رنجة محدش عمل مشروع قبل كدا انه يفتح عربية رنجة و السندوتشات بعمل سندوتشات رنجة السندوتش ب5 جنيه والناس ماكنوش يعرفوها حاجة يعني جديدة و كدا و الي كان بيجي يشوفني و انا بعمل الحاجة و النضافة و كدا كانت بتعجبه و ياخد للبيت عنده و تعجبهم فا بييجوا على كدا والحمدالله يعني الناس عجبتهم الفكرة اوي و اشتغلت معايا كويس حمدالله.

س.. هل في فئة معينة بتستخدم اكتر او بتيجي تشتري اكتر سندوتشات الرنجة ولا كل الفئات عادي؟

عم مجدي: أنا سكان في منطقة شعبية الدرب الاحمر و دي من احسن المناطق في مصر معظم ال بيجيلي عشان مناطق يعني صناعية و تجارية وكدا بيجيلي صابات المصانع و الورش للطلبات و للحواوشي و الكريب للسكان و الطلبات بردو لمعظم السكان.

أيه موقف سيدات المنازل ؟

عم مجدي : هو ستات البيوت عجبتهم الفكرة و هي انك بتعمل الطلبات بدل ما تروح تشتري الرنجة و الدخان و الريحة في البيت و كدا فا عجبتهم الفكرة اني بديهم كيلوا الرنجة على الاكل على طول معمول ليه خل وزيت و ليمون يعني الزبونة بتيجي تاخد الطلب على الاكل على طول.

س.. الزباين الي بتيجي تشتري من المنطقة ولا في ناس بتجيلك من اماكن محددة على الاسم المحدد ملك الرنجة؟

عم مجدي : معظم الزباين من الأول كانوا من هنا و لما بيجيي حد ساكن في مكان بعيد بيقول لزمايله و لاهله في واحد في منطقة الدرب الاحمر بيعمل سندوتشات و كريبات و الناس بدات تجيلي من اماكن بعيدة.

س.. أحنا عارفين إن شم النسيم هو أكتر وقت بيتاكل فيه الرنجة و عرفنا إن أنت تكون سبب كبير في أن أكلة الرنجة متبقاش في شم النسيم بس ؟

عم مجدي: بصراحة هم الحاجة الي انا عملتها جديدة عجبت الناس فا شغلت وقت معايا اكتر من شم النسيم و الاعياد.

س.. أنت نجحت أنك تفرضها على الناس أنها أكلة يومية مش موسمية؟

عم مجدي: أه و كمان الحاجات الجديدة الي أنا عملتها دي الكريب و الحواوشي والرنجة المشوية عل الفحم حاجة جديدة كل واحد عايز يجربها في الدرب الاحمر و خارج الدرب الاحمر في اماكن كتير اوي بعيدة عن هنا في ناس بتجيلي من اسكندرية و ناس بتجيلي من المنصورة عجباهم الفكرة اوي يعني مثلا حد بياخد شغله من مصر و يسافر يقول انا اكلت من على عربية رنجة و بيحكيلهم و كدا فا بيجوا عل هنا.

س.. مبتفكرش في يوم من الايام بجانب الرنجة والاختراعات الي عملتها تدخل مثلا أكلة جنبها فسيخ مثلا؟

عم مجدي: لا هو الفسيخ الاول كنت بعمله و لما لقيت موضوع الرنجة ده و بعمل حاجات جديدة لقيتها يعني عن الفسيخ.

س.. ممكن تقولنا اسعار السندوتشات بالتفصيل؟

عم مجدي:السندوتش ب5 جنيه و بالنسبة للطلبات فيه طلب ب15 و طلب ب20 و فيه بالكيلوا00الكيلوا مخلي نفس سعر السليم.

س.. مين أكتر حد كان داعم ليك من اول ما بدات المشروع ؟

عم مجدي: أكتر حد داعم ليا و واقف جنبي و بنفكر مع بعض حسن صاحبي و اخويا.

س.. هل المشروع من البداية كان ليه تاثير ايجابي عن اي شغل اشتغلتوا قبل كدا؟

عم مجدي: أه الحاجة الي انا عملتها دي لما لقيتها عجبت الناس و ماكنتش متخيل انها توصل للمرحلة دي.

حسن: "في بداية الموضوع مجدي اخويا الكبير و عرض عليا ان هو يعمل مشروع رنجة طبعا انا كنت رافض الموضوع و قولت محدش هيتقبل الموضوع ده ولا حد هيستجيب مع المشروع بس لما عملوا والناس بدات تجربوا وبدا مفهومه يتغير عند الناس خالص بدات الناس تحبه و بقى اكلة يومية بعد ما كان موسمية وكدا وبداوا يدمنوها و بدا يطور في نفسه و يعمل حاجة اسمها كريب و يعمل حواوشي و طبعا الناس دايما بتستغرب بس خلاص يعني اتعودت منه عل الجديد دايما و طبعا احنا عارفين ان كل الدعاية هنا دعاية شفاهية كل ما حد يقولي عاوزين ناكل او كدا دايما بيتوجهوا لمجدي مش عشان انا داعم ليه لا بس انا كنت بدعمه عشان بصراحة الفكرة ماكنتش عجباني بس لما دوقتها عجبتني جدا وبدات اخلي الناس كلها تروح عنده".

س.. كلمنا عن طموحك إيه الفترة الجاية.. بتفكر توسع المشروع أو تفتح فرع تاني ة تدخل فيه حاجات جديدة ؟

عم مجدي:نفسي ربنا يكرمني وأخد محل و ادخل معاه حاجات طبعا ادخل الفسيخ و السردين والاملاح كلها و الملوحة و كل الانواع.