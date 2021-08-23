بتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية من أفغانستان بطائرة عسكرية«صور»

/646801/بتوجيهات-الرئيس-السيسي-عودة-الجالية-المصرية-والبعثة-الأزهرية-من-أفغانستان-بطائرة-عسكريةصور

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

دوت الخليج ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان. هذا وقد وصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم. من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

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