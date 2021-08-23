نشرة أخبار الأهلي اليوم الإثنين: موسيماني يعلن قائمة الفريق استعداداً لمباراة الجونة.. تنس الطاولة يتوج بالبطولة العربية.. المارد الحمراء يعلن عن موعد إنطلاق بطولة الشطرنج

/646799/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-الإثنين-موسيماني-يعلن-قائمة-الفريق-استعدادا-لمباراة-الجونة-تنس-الطاولة-يتوج-بالبطولة-العربية-المارد-الحمراء-يعلن-عن-موعد-إنطلاق-بطولة-الشطرنج

شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين على العديد من الأحداث الهامة والشيقة، وخاصتاً على مستوى الفريق الأول بالنادي، ويستعد لمباراة المقبلة أمام فريق الجونة، في الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

تنس الطاولة

توج ‏رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي حيث تربعون علي عرش البطولة العربية للمرة الـ 21 في التاريخ والثالثة علي التوالي بعد الفوز علي فريق قطر القطري في المباراة النهائية بنتيجة 3/1.

موسيماني

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

والتر بواليا

اقترب والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، لمدة موسم علي سبيل الإعارة إلي فريق ملطية سبور التركي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

وأوضحت التقارير، بأن مسئولو الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق لإعارة اللاعب لمدة موسم، بنية الشراء، وسيسافر اللاعب خلال ساعات إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل توقيع العقود رسميا.

تعلن اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي، وتحت رعاية اتحاد الشطرنج، عن إقامة بطولة عائلة الأهلي للشطرنج، خلال الفترة من 10إلى 18 سبتمبر المقبل.