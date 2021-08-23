تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري غداً

/646798/تعرف-على-حكم-مباراة-الزمالك-والإنتاج-الحربي-بالدوري-غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستعد الزمالك لخوض مباراة حاسمة في التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي أمام فريق الانتاج الحربي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة، ويحتاج للفوز في لقاء الغد من أجل التتويج بلقب الدوري.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد معروف حكما للساحة

هشام طلب مساعدا أول

أحمد بكر مساعدا ثانيا

محمد نهاد حكم رابعا

وائل فرحان حكم فيديو

صبري إبراهيم حكم مساعد فيديو

تاريخ مواجهات الزمالك والإنتاج

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

قائمة الزمالك امام الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

موقف الزمالك في الدوري

يختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.