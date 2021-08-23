طارق تهامي: أعمدة حزب الوفد الرئيسية مبادئه وثقافته المتوافقة مع الشعب المصري«صور وفيديو»

/646797/طارق-تهامي-أعمدة-حزب-الوفد-الرئيسية-مبادئه-وثقافته-المتوافقة-مع-الشعب-المصريصور-وفيديو

قال النائب طارق التهامي عضو مجلس الشيوخ، أن ذكري الزعماء الثلاثة “سعد زغلول ومصطفي النحاس وسراج فؤاد الدين”، تمثل رسالة وطنية لكل الوفديين، وهي ان هذا الحزب الكبير له زعماء كان لهم دور فى استقلال البلاد وحماية الوطن من المخاطر وترسيخ الحرية والمواطنة.

وتابع النائب طارق تهامي:” هذا اليوم صادف رحيل الزعيم سعد زغلول ورحيل سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين، وهو تذكير بمبادئ الزعماء ومواقفهم الوطنية الخالصة من أجل الوطن، حيث أن المبادئ لا تموت، فمن الممكن ان يكون هناك حزب له تنظيم ومصادر قوية ولكن من غير المباديء تموت”. وأضاف:” حزب الوفد الوحيد المتبقي من احزاب 1952 وثورة 2011 كما أنه عاصر 3 ثورات، فأعمدة الحزب الرئيسية هي مبادئة، فهو واحد من أقدم ثلاثة أحزاب على مستوي العالم ، فبقائه كل هذه الفترة يؤكد مبادئة سليمة متوافقة مع طبيعة الشعب وثقافته ، وفكرة وجذوره.

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