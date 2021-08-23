/646796/بعد-تعادل-الإسماعيلي-وهزيمة-المصري-ترتيب-الدوري-الممتاز

شهد جدول ترتيب الدوري الممتاز، عدة تغيرات، وذلك بعد تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره فريق طلائع الجيش، بالإضافة إلى فوز إنبي بثلاثية على المصري.

ويستعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري:

حقق فريق إنبي الفوز على المصري البورسعيدي، بلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح جون أيبوكا من تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق إنبي في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال جون إيبوكا استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت ثم سددها على يساره لداخل الشباك.

وعاد ليؤكد علي الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعون، من خلال هجمة مرتدة سريعة انطلق مصطفى شكشك على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لإيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة على يسار الحارس داخل الشباك.

تشكيل إنبي أمام المصري

عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

تشكيل المصري أمام إنبي

حراسة المرمي : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي-عمرو موسي-أحمد شوشة-أحمدشديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي -حسن على-محمد عنتر

خط الهجوم: جريندو-أحمد رفعت-عمر كمال عبد الواحد

نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الإسماعيلي طوال أحداث الشوط الأول في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت في تنظيم وثبات في التصدي لهجوم الدراويش.

رد فريق طلائع الجيش في العديد من الهجمات على شباك الإسماعيلي من خلال عمرو جمال، وأحمد سمير في هجمات مرتدة.