/646794/النائب-خالد-قنديل-ذكرى-رحيل-زعماء-الوفد-ستبقى-خالدة-في-التاريخ-فيديو-وصور

أكد النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، على أهمية احتفال حزب الوفد بذكرى زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، موضحا أن الحزب بقيادته يسير على دربهم ويسعى للحفاظ على مبادئهم والقيم التي عملو على ترسيخها.

وأضاف ان هؤلاء الزعماء الثلاثة هم من أنشئو هذا الصرح العظيم" حزب الوفد" ، منوها:" هذا الصرح سيبقى عظيما بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة. جاء هذا خلال احتفال حزب الوفد اليوم الإثنين، بذكري زعماء الأمة سعد زغلول ومصطفي النحاس ،فؤاد سراج الدين، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس الهيئةالبرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

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