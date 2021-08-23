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شهد عزاء والدة أحمد حسن، عميد لاعبي العالم السابق، ولاعب الأهلي والزمالك السابق، تواجد العديد من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة عميد لاعبي العالم السابق والذي وافتها المنية فجر اليوم، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستقبل أحمد حسن الحضور لقضاء واجب العزاء في وفاة والدته بمسقط رأسه في مغاغة بمحافظة المنيا بتلاوة قرانية للشيخ محمد المنياوي والشيخ ربيع الشاروني وسط حضور أهل قريته قبل العزاء الأخر المقرر إنعقاده في مسجد الشرطة الأربعاء المقبل بالقاهرة.

أحمد حسن يتلقى العزاء في وفاة والدته بالمنيا «فيديو و صور»

على جانب أخر تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بخالص العزاء لأحمد حسن لاعب منتخب مصر والزمالك السابق في وفاة والدته.

وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على تقديم واجب العزاء لأحمد حسن داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. جدير بالذكر أن أحمد حسن لعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة ما بين عامي 2011 حتى 2013.

ونشر محمود كهربا عبر حسابة الشخصي”انستجرام:” أن لله وإليه راجعون.. توفت إلي رحمة الله تعالي المغفور لها بإذن الله والدة الأخ والكابتن احمد حسن”.

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل تلقى العزاء في والدته، والتى توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيس بوك: إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحبيبة اليوم الإثنين بالسرادق المقام بمنزل الأسرة في مدينة مغاغة بالمنيا ومساء يوم الأربعاء من 7 - 10 بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولا أراكم الله مكروه في عزيز و غالي.

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.