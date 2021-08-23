/646792/بهاتريك-جون-إيبوكا-إنبي-يضرب-المصري-بثلاثية-بالدوري

حقق فريق إنبي الفوز على المصري البورسعيدي، بلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نجح جون أيبوكا من تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق إنبي في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال جون إيبوكا استغل خطأ عمرو موسى في تشتيت الكرة وانفرد بالحارس عصام ثروت ثم سددها على يساره لداخل الشباك، وأكد بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر المباراة من خلال علامة الجزاء.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وعاد ليؤكد علي الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعون، من خلال هجمة مرتدة سريعة انطلق مصطفى شكشك على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لإيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بقوة على يسار الحارس داخل الشباك.

نجح أحمد رفعت لاعب نادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الأول لفريقة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة من خلال تسديد كرة مباشرة من الركلة الثابتة لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

تشكيل المصري أمام إنبي

حراسة المرمي : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي-عمرو موسي-أحمد شوشة-أحمدشديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي -حسن على-محمد عنتر

خط الهجوم: جريندو-أحمد رفعت-عمر كمال عبد الواحد

تشكيل إنبي أمام المصري

عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه مثلها 35 هدفاً.