فؤاد بدراوي: ذكرى وفاة زعماء الوفد عزيزة على كل مصري.. وقدموا لنا الكثير«صور وفيديو»

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/646781/فؤاد-بدراوي-ذكرى-وفاة-زعماء-الوفد-عزيزة-على-كل-مصري-وقدموا-لنا-الكثيرصور-وفيديو
أكد فؤاد بداروي سكرتير عام حزب الوفد أن الحزب حريص على إحياء ذكرى زعماءه الثلاثة، سعد زغلول ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج، جاء ذلك خلال لقاءه مع موقع دوت الخليج الاخباري.
وقال فؤاد بداروي سكرتير عام حزب الوفد:" نحتفل اليوم في الوفد في ذكرى سعيدة عزيزة وعلى كل مصري، وهي ذكرى الزعماء الثلاثة ، سعد زغلول ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين".
وتابع: " ومن مشئية الله أن تكون ذكرى الثلاثي في شهر أغسطس، ومما لاشك فيه أن الزعماء الثلاثة قدموا الكثير والكثير لمصر في تلك الأونة وضد المحتل البريطاني في هذا التوقيت".
وأضاف :" الثلاثي كان حريص على متابعة الكثير من الأمور التي خدمت المواطن منذ قيام الوفد في عام 1924، ولاشك أن هذة ذكرى عزيزة علينا وعلى كل مصري، لأن الوفد نشأ من رحم الأمة المصرية".
وأستكمل : " الزيارة أستمرت بعد الإحتفال بالذكرى في ضريح سعد زغلول للضريحين الأخرين لكل من الزعيم مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين".
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