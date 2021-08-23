فيديو-وزير التعليم العالى: اللقاحات المتاحة قادرة على الحماية من متحور دلتا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدراسة فى الجامعات ستكون بالحضور حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة لديها سيناريوهات لاستخدامها وقت الاحتياج.





وأضاف عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، أن من المستهدف تطعيم 3 ملايين و300 ألف فى الجامعات خلال فترة زمنية قد تصل إلى نهاية العام وسيكون ذلك إنجاز جديد للدولة. وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات كورونا، منوهًا إلى أن هناك تخوف وحذر من انتشار الفيروس خلال الشهر المقبل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأشار إلى أن متحور دلتا انتشاره ضعيف فى مصر ولا يؤدى إلى الوفاة، مضيفًا: "التطعيمات المتاحة فعالة وقادرة على الحماية بشكل كبير".

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