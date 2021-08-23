خالد عبدالغفار: هناك أماكن متاحة بالجامعات والمعاهد لكل الناجحين بالثانوية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لم تشهد مشكلات، منوهًا إلى أن ما يتردد عن وجود مشكلات مجرد شائعات.





وأضاف عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد": "التنسيق أرض خصبة لكل من يريد إشعال النار ويشعل فتيل الأزمة من المغرضين ومثيرى الفتن". ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلا: "بطمن الناس، هناك أماكن متاحة بالجامعات والمعاهد لكل الناجحين فى الثانوية العامة، مش عارف الناس قلقانة من إيه".

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