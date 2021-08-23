فيديو.. عبدالرحيم كمال: رسالة الرئيس بدعم الفن عظيمة ومطمئنة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إنه سعيد بدعم القيادة السياسية للفن، لا سيما بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للفن والأعمال الفنية الجيدة، مضيفا: "ده شىء مطمئن وجميل ليا كمواطن وكمنتج للفن ويخلينى أبذل كل ما فى جهدى عشان أقدم شىء على قد المسؤولية".





وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن رسالة الرئيس بدعم الفن رسالة مطمئنة وعظيمة وتفتح الأبواب لتقديم شىء الأجيال القادمة لبلد يستحق. وأوضح أن رسالة الرئيس السيسى مسؤولية كبيرة على أهل الفن جميعا، مؤكدًا أن مصر بلد كبير وبها رئيس لديه رؤية حريصة على الفن.

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