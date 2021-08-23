/646791/ويست-هام-يسحق-ليستر-سيتي-برباعية-في-البريميرليج

سحق فريق ويست هام يونايتد، نظيره فريق ليستر سيتي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

تشكيل ليستر سيتى

فى حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ريكاردو بيريرا، دانيال أمارتي، كاجلار سويونكو، لوك توماس.

خط الوسط: يوري تيليمانس، ويلفريد نديدي، جيمس ماديسون.

الهجوم آيوزي بيريز، هارفي بارنيس، جيمي فاردي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مارك ألبرايتون، داني وارد، كيليتشي إيهيناتشو، حمزة تشودهاري، كيرنان ديوسبري، دينيس برايت، تيموثي كاستانيى، باستون داكا، بوباكاري سوماري.

تشكيل وست هام

فابيانسكي، كريسويل، أوغبونا، داسون، كوفال، سوتشيك، رايس، فورناليس، بن رحمة، بوين، أنطونيو